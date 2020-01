Coalizione liste civiche all'attacco di Moscarola sul post sessista: “Chieda scusa in Consiglio”

Non si placano le polemiche attorno a Giacomo Moscarola. Poco fa, la coalizione di liste civiche ha presentato una mozione sul caso delle frasi pubblicate su Facebook, a commento del risultato elettorale in Emilia Romagna (leggi qui).

“Il vicesindaco di Biella – spiegano nel testo firmato da Dino Gentile, Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio e Andra Foglio Bonda - in data 27 gennaio, ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna attraverso un commento pubblico sui social gravemente sessista e volgare; sempre il 27 gennaio, oltre ad essere stata una giornata in cui si sono commentati i risultati elettorali regionali, è stata allo stesso tempo “Giornata della Memoria” di milioni di persone innocenti ammazzate nei campi di concentramento nazisti, momento che dovrebbe sempre indurre serietà e profilo istituzionale da parte di coloro che rivestono cariche politiche a tutti i livelli; inoltre, la notizia ha avuto e sta avendo eco negativo nell’opinione pubblica locale ed è ripresa da giornalisti di rilevanza nazionale. Tutto ciò premesso per dire che il sindaco della città di Biella dia conto al Consiglio del comportamento irresponsabile del Vicesindaco di Biella, Giacomo Moscarola, rappresentando allo stesso tempo i provvedimenti che vorrà intraprendere nei suoi confronti e che la Giunta e l’intero Consiglio si impegni a prendere le distanze in aula dalle affermazioni proferite da Giacomo Moscarola. E quest'ultimo si impegni a scusarsi in Consiglio per quanto da lui improvvidamente esternato”.