Sposiamoci d'inverno al Relais Santo Stefano

Una giornata da favola dedicata al mondo del wedding e agli eventi in generale.

La prima edizione di "Sposiamoci inverno" vi aspetta nell'incatevole location dello Spa Relais Santo Stefano di Sandigliano, organizzatore insieme a Sposiamoci fiera sposi, dove i futuri sposi troveranno atelier, sartorie, abiti da uomo, studi fotografici, bomboniere, agenzie viaggi, location, gioiellerie, fioristi, autonoleggi e molto altro, e potranno approfittare dei consigli e dell’esperienza dei maggiori professionisti locali del settore wedding.

L'appuntamento è per domenica 2 febbraio, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito e aperitivo in musica a chiusura della manifestazione.

Santo Stefano SPA Relais si trova a Sandigliano, in via Garibaldi 5. Per informazioni: tel. 0152496154; mail info@relaissantostefano.com ; pagina Facebook Santo Stefano SPA Relais .