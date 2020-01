Emozioni sul ghiaccio di Oropa

Isabel e Lorenzo hanno entusiasmato il numeroso pubblico che è salito al pattinaggio di Oropa nelle giornate di sabato 25 e di domenica 26. Quattro le performance che i due atleti hanno presentato: le prime singolarmente per finire in crescendo con un esercizio in coppia.

Musiche e coreografie hanno esaltato le capacità dei due atleti e l'eleganza di Isabel è stata evidenziata dalla scelta degli splendidi costumi. Le esibizioni di pattinaggio freestyle di Lorenzo invece sono state caratterizzate da forza ed esplosività. Per tutti i presenti, ma soprattutto per i più giovani, lo spettacolo è stato uno stimolo ad imitare i due atleti impegnandosi in questo sport che fa della bellezza e fluidità dei movimenti uno dei punti di forza che da sempre fanno innamorare il pubblico.

“La speranza – spiegano gli organizzatori - è che anche nel Biellese si arrivi ad avere atleti competitivi nelle varie discipline degli sport del ghiaccio. La nostra associazione si impegnerà nel formare giovani pattinatori cercando di appassionarli”.