Preparate i piatti, in arrivo a Riabella la fagiolata della pro loco

Un pranzo in compagnia tra le bellezze dell'Alta Valle del Cervo. Domenica 2 febbraio, alle 12.30, si svolgerà a Riabella, caratteristica frazione del comune di Campiglia Cervo, la tradizionale fagiolata realizzata dalla pro loco locale. Il menù consiste in fagiolata (anche in distribuzione), cotechino e patate. Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione al numero: 347.1532860 (Maria).