FISAR Biella: I racconti dei neo-sommelier qualificati Mattia e Fausto

Tutto pronto per il nuovo Corso di 1° Livello organizzato da FISAR Biella: 12 lezioni, dalla teoria alle degustazioni, per attraversare l’emozionante mondo del vino.

Le lezioni inizieranno alle 20:30 e termineranno alle 23:00 circa. La prima ora verrà dedicata alla parte di lezione teorica, le restanti ore saranno dedicate alla degustazione di 2 o 3 vini, imparando l’analisi visiva, olfattiva e gustativa del vino attraverso schede e tecnologie che FISAR utilizza.

I temi che verranno affrontati e studiati saranno la storia della viticoltura, le forme di allevamento e di potatura, l’analisi dei terreni giusti per poter coltivare varie tipologie di vitigni, la vinificazione (il “clou” del corso) di vini rossi, bianchi e rosati, finendo poi con l’analisi dei “vini speciali” ovvero spumanti, birre, distillati e liquorosi fortificati. Verrà dato anche un accenno alla parte legislativa dell’attività, dall’etichettatura alle sue regole, compresa la classificazione dei vini. A concludere il percorso sarà una visita didattica a “casa del produttore”, o all’interno di una Cantina locale.

“Il Corso di 1° Livello permette di avere una base ai Livelli successivi” commenta Elena Caldera, delegato FISAR Biella. “La parte più emozionante di ogni corso è senza dubbio quella in cui, al termine del percorso, i corsisti sono fieri dell’esperienza vissuta e portata a termine”.

L’esperienza di Mattia

“La mia passione è nata un po’ alla volta: un assaggio dopo l’altro hanno creato in me la voglia e la curiosità di scoprire ciò che si nascondeva dietro un semplice bicchiere di vino; così, ho deciso di iniziare il corso. Questo percorso ha creato in me una maggior consapevolezza sul mondo vitivinicolo, più sicurezza e padronanza sull’argomento. Sono soddisfatto di aver raggiunto anche questo traguardo e di essere riuscito a preparare e superare l’esame finale. Anche dopo il corso mi piacerebbe restare in questo mondo, in modo da continuare ad approfondire le mie conoscenze e condividerle con gli altri”

Mattia

L’esperienza di Fausto

“La passione e la curiosità per il mondo del vino nascono 20 anni, fa durante il mio periodo lavorativo in Alto Adige; lì ho iniziato a frequentare un’enoteca ben gestita da due giovani, che proponevano ottimo vino abbinandolo ad un buon piatto. Ritornando a Biella, e cercando locali simili, ho avuto la fortuna di incontrare persone competenti che hanno fatto crescere in me la voglia di conoscere questo mondo in prima persona. La svolta è avvenuta all'alba del mio sessantesimo compleanno, spinto da mia moglie quando insieme leggiamo su un giornale locale l'inizio del corso di 1° Livello FISAR. Questo è stato l'inizio. Ci sono state alcune difficoltà legate al tempo necessario da dedicare al corso compatibilmente agli impegni lavorativi, ad alcuni argomenti trattati lontani dalle mie competenze e al fatto di ricominciare a studiare dopo tanto tempo; ma l'approccio positivo e la voglia di ottenere il risultato finale mi hanno fatto superare ogni cosa, trovando tempo e soluzioni. Complici le persone incontrate, i docenti, sta di fatto che l'alchimia che si è creata è stata vincente. Più il corso è avanzato verso il traguardo finale, maggiore è stato il coinvolgimento tra tutti. È stato un crescendo di emozioni, mi ha fatto molto piacere conoscere tutti i gruppi di persone, specie del 3° Livello, e l'ambiente positivo FISAR. Cito e ringrazio Elena, Walter e Luca, il direttore del corso finale. L'emozione maggiore è stata quella vissuta durante l'esame finale: sono contento e orgoglioso di averlo superato, di aver fatto “miei” i contenuti e le nozioni.Ne è valsa davvero la pena. Oggi, quando guardo una bottiglia di vino rispetto ad un tempo, ha tutto un sapore decisamente diverso. Questa esperienza non la vedo come uno sviluppo professionale, ma come un’attiva partecipazione alle attività dell'associazione FISAR: la mia predisposizioni all'insegnamento, se potrà essere perseguita, e la scelta di dedicarmi a servizi di organizzazione, continuando ad aggiungere competenze a quelle già acquisite sino ad ora, perché considero questo settore come uno degli asset più importanti per il futuro dell'economia italiana”.

Fausto