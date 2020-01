Prosegue il viaggio tra le fiabe in compagnia di Teatrando

Nella sede della compagnia Teatrando prosegue il Gran Tour delle fiabe, un percorso semi-itinerante con letture rivolte ai bambini, in programma ancora domenica 2 e 9 febbraio. Giunge al giro di boa la seconda edizione del Gran Tour delle fiabe, allo spazio Teatrando a Biella: percorso semi-itinerante con letture rivolte ai bambini (età consigliata dai 4 agli 11 anni).

I partecipanti entrano nel Palazzo delle fiabe e vengono condotti nella sua esplorazione, da una serie di strani personaggi. Utilizzando parte del percorso realizzato per l’XI edizione di TeatrandHalloween, appositamente riadattato, i bambini e i loro accompagnatori compiono un insolito viaggio, avventuroso e divertente, con relativi sorprendenti incontri: percorrono corridoi, labirinti e ponti traballanti, incontrando un bizzarro portinaio, i signori del palazzo e altri personaggi.

Alla fine giungono nella grande sala, dove hanno inizio le letture vere e proprie. In ciascuna data vengono proposte fiabe sempre nuove, di volta in volta tratte dalle raccolte di autori come Gianni Rodari, Rudyard Kipling, Luigi Malerba, oppure legate alle tradizioni popolari italiane e di altre nazioni. Il prossimo appuntamento è previsto domenica 2 febbraio con partenza a gruppi alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. L’intero percorso dura circa un’ora.

Prenotazione consigliata (per definire l’orario di partenza) al 333.5283350.