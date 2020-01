Biella, ubriaca finisce con l'auto contro un muro

Contro un muro con la macchina: era ubriaca nella notte, una ragazza di 22 anni biellese, è andata a sbattere con l'autovettura contro la parete che costeggia una delle vie cittadine. Intervenuti immediatamente i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Biella, che si trovavano nelle vicinanze. I militari hanno constatato che la donna era in uno stato di evidente di alterazione.

L'alcoltest effettuato subito dopo, ha accertato che aveva un tasso di 1,70 g/l. La patente gli è stata immediatamente ritirata e lei denunciata per guida in stato di ebbrezza. Fortunatamente nessun'altra persona o auto è stata coinvolta nella vicenda. La stessa ragazza non ha riportato ne è uscita fuori illesa.