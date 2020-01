Biella, infastidisce la clientela e i dipendenti del supermercato. Allontanato e sanzionato

Ennesimo intervento degli agenti della Polizia locale di Biella per M.M. residente a Cerrione. Nella giornata di ieri, in evidente stato di ubriachezza, l'uomo infastidiva i clienti e i dipendenti del supermercato Lidl di c.so Europa. A seguito della chiamata la Polizia locale è intervenuta allontanando l'ubriaco. Verrà sanzionato per ubriachezza molesta.