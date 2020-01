"Mappiamo la città di verde" cresce: accordo siglato tra Cosrab e Campagnolo

Una stretta di mano tra Gabriele Bodo, presidente di Cosrab, e Andrea Campagnolo, ideatore e promotore di "Mappiamo la città di verde", ha sancito l'accordo tra il consorzio che si occupa della gestione dei rifiuti nel Biellese e il progetto che unisce pratica di attività fisica all'aria aperta con la pulizia dell'ambiente.

Giovani e motivati, Bodo e Campagnolo hanno in comune un sogno: contribuire in modo pratico alla salvaguardia del territorio, tenendolo pulito e sensibilizzando le persone a una maggior attenzione per la raccolta differenziata. Dietro le quinte dell'accordo ci sono Natural Boom (azienda che produce l’omonima bevanda in lattina) e Biella Colors’ School, l'associazione diretta da Matteo Nalin.

"La nostra presenza garantirà una veste istituzionale al progetto - ha spiegato il presidente di Cosrab - e permetterà a "Mappiamo la città di verde" di strutturarsi, per allargare i propri confini a tutti i comuni biellesi. L'obiettivo è creare un calendario di appuntamenti fissi per le scuole del territorio, un progetto ambizioso che non ha eguali in Italia". Il supporto di Cosrab non sarà solo logistico, come spiega Bodo: "Daremo un ulteriore contributo economico, che servirà per l'organizzazione degli eventi e l'acquisto dei kit necessari alle giornate. Per noi sarà un modo più efficace per arrivare dritti al cuore dei paesi e delle famiglie, sensibilizzandole sull'importanza della raccolta differenziata e facendo formazione sul campo".

Sono già centinaia gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori biellesi coinvolti da settembre a oggi in "Mappiamo la città di verde", che ha raggiunto i confini di Biella, Donato, Gaglianico, Mongrando, Borriana e il parco della Baraggia. I prossimi appuntamenti saranno il 7 febbraio a Valdengo, il 18 marzo a Cossato e il 15 aprile a Pollone. L'ambizione di Campagnolo però è crescere, fino ad arrivare al coinvolgimento di tutti i comuni del territorio: "Non solo scuole - spiega Campagnolo - ma anche Pro loco, associazioni e amministrazioni comunali. Vogliamo che il nostro diventi un progetto di rete territoriale, senza porsi limiti o confini. Siamo in un momento storico critico sul fronte ambientale, è ora di prendersi tutti per per mano, bambini, ragazzi, adulti, anziani e dare un segnale. L’idea che ho avuto è una scintilla, una piccola goccia nel mare, ma da sola non basta: per un cambiamento responsabile dobbiamo essere tutti uniti. Lamentarsi e basta non serve, dobbiamo diventare gli artefici del destino di questo pianeta e invertire la rotta che lo sta distruggendo prima che sia troppo tardi".

La pratica a cui i partecipanti alle giornate si dedicano è quella del "plogging", un’attività sportiva inventata in Svezia caratterizzata dal binomio ambiente-sport. Il nome deriva dalle parole svedesi plocka upp (raccogliere) e jogging. "Bastano un paio di scarpe comode, un sacco, guanti, il bastone raccogli rifiuti e tanta buona volontà" spiega Campagnolo. Il riscontro dopo i primi appuntamenti con le scuole e sul territorio è stato positivo, al di là delle più rosee aspettative degli organizzatori: "La ricaduta sulle famiglie, sui giovani e il territorio è stata eccezionale" aggiunge l'ideatore del progetto. "Dopo ogni evento abbiamo ricevuto moltissime telefonate di ringraziamento, bambini e ragazzi sono tornati a casa entusiasti per l'esperienza fatta. Organizzare tutto nei minimi dettagli è dispendioso, ma l'entusiasmo dei giovani e l'interesse di nuovi partner come Cosrab rappresentano una grande spinta per proseguire questo cammino". Tutti uniti per cambiare il mondo. O almeno per provarci.