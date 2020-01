L'Itis Q.Sella insieme a Greta Thumberg per l'ambiente

Greta Thumberg ha conquistato anche i ragazzi delle scuole di Biella. In particolare l’Itis Q.Sella ha promosso l’iniziativa ideata dai rappresentanti della scuola “ Borracce d’istituto e alberi per l’ambiente” che ha una duplice ricaduta a favore della lotta ambientalista.

Gli obbiettivi principali coinvolgono la riduzione del consumo della plastica e il non trascurabile problema del disboscamento. Agli studenti viene offerta la possibilità di acquistare una borraccia che è ormai diventato il simbolo della protesta giovanile, il denaro raccolto permetterà di piantare un albero in cinque diversi paesi tra cui il Nepal. Per ogni sette borracce vendute si avrà quindi l'occasione di finanziare un’ azione utile, se pur nel suo piccolo, al pianeta. Anche in questo caso lo spirito ottimista, propositivo e scherzoso dei nostri giovani biellesi non ha mancato di aggiungere il suo personale tocco di originalità: i sette studenti “proprietari” della futura pianta di cui potranno cimentarsi nella scelta o nell’ invenzione del nome. Grazie a questa particolarità numerosi ragazzi, che normalmente non si interesserebbero all’ambiente, sono portati a dare, seppure inconsciamente, un contributo.

In collaborazione con questa novità, nell'istituto si è deciso di "ristrutturare" le fontanelle preesistenti che erano state chiuse perchè non utilizzate e di installarne di nuove per consentire agli alunni di riempire la propria borraccia.