Incontri mensili in lingua sarda a Biella: Auschwitz, Sa Die de sa Memoria

Parlare in Lingua sarda a Biella - laboratorio linguistico - incontri mensili - Martedì 28 gennaio, alle 21, partecipazione libera a tutti, anche per chi non è o non parla sardo ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo - coordina Biagio Picciau.

Durante la serata, a partire dalle 22, collegamento internazionale tramite Skype con il Circolo Sardo “Antonio Segni” di la Plata (Argentina). Nell’occasione, per i Conterranei e per gli Italiani che vivono oltre oceano verranno intonate alcune quartine a “Trallallero” e data lettura della poesia “Auschwitz (Sa die de sa Memoria)”, sonetto appositamente composto da Tore Spanu di Pozzomaggiore per ricordare le vittime della Shoah.

"Imbio custu sonetto a Su Circulo Su Nuraghe de Biella, cun s'intentu chi potat divulgare pro connoschere puru in Limba, su martiriu de zente innozente, e chi mai s'odiu potat ponnere raighina in sa razza umana: no si devet ismentigare tantu arrore! Solu s'amore binchet donzi gherra”.

Auschwitz(Sa die de sa Memoria) Ispozados de ogni dignidadeDae sa matessi razza umana,Issos no fint dei cudda "ariana"Poberos Ebreos! de ogni edade. In s'orribile legge razzialeFit tottu su mundu indiferente!Bi cheriat pro totta cussa zenteUn’atteru diluviu universale! Infurrados e fattos a chejina,A tantu s'arrore est arrivaduSa "mente" istrazzadu at sa raighina S'indifesu populu deportadu,E ancora innegiant sa duttrinaDe su miseru intellettu infettadu!