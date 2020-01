Autoland Biella, da 20 anni gli esperti di compravendita di auto FOTO

Comprare un’auto non è mai stato così facile grazie all’esperienza ventennale nella compravendita di veicoli di Autoland Biella, dove è possibile comprare vetture nuove, Km zero, usato sicuro e d'importazione.

L’attenzione ad ogni ogni cliente è l’obiettivo principale di Autoland Biella: ogni autovettura prima di essere venduta viene controllata e successivamente consegnata con il tagliando; viene poi rilasciata la garanzia legale di conformità per 12 mesi, che garantisce l’assenza di vizi occulti sul veicolo, come previsto dalla normativa vigente. Autoland offre inoltre servizi di consulenza sui costi di: pneumatici, freni, cambio olio, carrozzeria e molto altro per la vostra auto, indirizzandovi verso aziende di fiducia.

Da oltre vent’anni Autoland Biella tratta auto d’importazione direttamente dalla Germania senza intermediazione. Il cliente può scegliere, insieme allo staff di Autoland, l’auto da importare selezionandola sul web: ogni cliente verrà indirizzato verso la scelta di usati aziendali sicuri e controllati dalla casa madre, come ad esempio BMW Premier Selection, Porsche Approved, Audi Plus, e via dicendo. Autoland Biella acquista le auto usate dei clienti garantendo pagamento e voltura immediate, il tutto in un’unica giornata. Agos, Santander e Fiditalia rappresentano alcune delle agenzie convenzionate con Autoland Biella, con le quali è possibile estendere un piano finanziario personalizzato con possibilità di inserimento di coperture assicurative interessanti, offrendo anche finanziamenti a tassi molto convenienti.

Ma non solo: insieme all’acquisto della vettura è possibile acquistare polizze assicurative come furto, incendio, cristalli, atti vandalici, collisione e kasko, fissando il valore della polizza al prezzo di acquisto e con il vantaggio di poterle stipulare per 12, 24, o 36 mesi, anche finanziandole.Oltre all’acquisto della vettura è possibile acquistare una garanzia guasti e alcuni servizi supplementari quali il soccorso con carro attrezzi, che fornirà assistenza stradale e servizio dedicato grazie al numero verde attivo 24 ore su 24.

Da Autoland Biella cordialità e disponibilità vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, e il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Per maggiori informazioni: Via Monte Mucrone, 1 - 13888 Mongrando (BI)

Tel. 015 66 75 03 – 392 450 9952

www.autolandbiella.com

max@autolandbiella.com o info@autolandbiella.com