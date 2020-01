Scuola e dipendenze: con Fondazione CRT e Comunità San Patrignano arriva "WeFree" nel Biellese

Giovani che raccontano a coetanei le loro storie di dipendenza perché non commettano gli stessi errori quando si troveranno di fronte a scelte fondamentali nella loro vita.

È la campagna di prevenzione “WeFree” della comunità San Patrignano all’interno del Progetto Diderot della Fondazione CRT. Per il sesto anno consecutivo San Patrignano porterà le storie dei suoi ragazzi all’interno di dodici incontri strutturati, partendo da Biella, questo giovedì e venerdì, per arrivare poi a toccare Torino, Asti, Vercelli, Borgomanero e Domodossola, arrivando a coinvolgere un totale di circa 4000 studenti.

Nessuna volontà da parte dei ragazzi che hanno effettuato il percorso in comunità di insegnare nulla, se non quella di farli riflettere in merito alle loro scelte di ogni giorno. “I cittadini liberi e consapevoli di domani si formano sui banchi di scuola oggi– sottolinea il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. La Fondazione CRT è convinta che tra i compiti della formazione scolastica vi sia anche quello di educare i ragazzi alla prevenzione e alla consapevolezza dei danni che l’uso di sostanze stupefacenti può provocare, in vista della costruzione del proprio futuro e della scoperta della propria strada”.

Il progetto si strutturerà in varie forme, con veri e propri spettacoli teatrali, dibattiti all’interno delle scuole o workshop in cui i protagonisti saranno gli stessi alunni.

Le prime due tappe si terranno questo giovedì e venerdì, 30 e 31 gennaio, a Biella ed entrambe saranno sostenute nello specifico della Fondazione CRB. La prima tappa vedrà la realizzazione del workshop “Riflessi”, come spiega una delle responsabili del progetto WeFree, Patrizia Russi: “Il laboratorio prende spunto dall’opera pirandelliana ‘Così è (se vi pare)’ ed è lo sviluppo di un progetto che porta all’interno delle scuole sia il teatro classico che un forte messaggio di prevenzione. Il movimento abbinato al teatro e alla danza, suggerirà agli studenti spunti di riflessione sul modo di guardare loro stessi e le persone con cui entrano in relazione, con particolare focus sulle dinamiche all’interno dell’ambiente scolastico”. A condurre il workshop sarà l’educatrice Monica Gocilli, affiancata da Elisa e Diego, due ragazzi che hanno concluso il percorso in comunità. Saranno ben 168 gli studenti che suddivisi in due gruppi seguiranno il laboratorio.

Venerdì 31 gennaio invece il secondo incontro si terrà all’interno dell’istituto superiore “Eugenio Bona”, con due dibattiti fra due ragazzi della comunità, Elisa ed Emiliano e un totale di 243 studenti. Per tutti loro l’occasione di ascoltare le storie dei ragazzi di San Patrignano e confrontarsi.