Piemonte - Smog, 33 comuni su 34 oltre la soglia. Biella unica città a rimanere isola felice

Una parentesi che ci aveva fatto sperare al meglio e invece 33 comuni su 34 in Piemonte, sono avvolti dallo smog. Biella, unica città in regione è un'isola felice dove mai, ripetiamo mai, ha sforato la fatidica soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Torino e cintura sono i comuni messi peggio con picchi che quasi il 100. Mai in Piemonte si era verificata una situazione simile.

L'assenza di piogge e la consolidata alta pressione hanno nuovamente alzato i valori per sei giorni consecutivi, dal 21 al 26 gennaio. E la previsione non fa certo ben sperare. Ma se Biella è un'isola felice negli altri centri i diesel Euro 0 e Euro 1 non possono circolare mai, stop agli Euro 2 dalle 8 alle 19 e gli Euro 3 devono stare fermi fino al 31 marzo, sempre dalle 8 alle 19. In questi primi 27 giorni di gennaio solo 3 le polveri sottili sono rimaste sotto i livelli di guardia.