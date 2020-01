Ezio Greggio ricorda il papà Nereo nel Giorno della Memoria: "Fu segnato per sempre da quegli eventi"

Ezio Greggio ricorda il papà nel Giorno della Memoria con un immagine e una dedica pubblicata nella sua pagina Instagram:

"In questo e un altro campo di concentramento mio padre Nereo trascorse quasi 3 anni. Tornò a casa debilitato nell’agosto del 1945, la sua vita fu segnata per sempre da quegli eventi. Milioni di persone non ce l’hanno fatta. Nereo, mio padre ci ha sempre detto 'Quegli anni brutali, disumani, mi tengono sveglio la notte. Non passa giorno della mia vita che non ci pensi. Ciò che è accaduto non va dimenticato, bisogna che ne rimanga memoria. Non deve più accadere'".

Stammlager IV B, uno dei più grandi campi di concentramento per l'internamento dei prigionieri di guerra.

Il conduttore biellese è sempre stato sensibile all'argomento, tutto il territorio ricorda quando si è schierato al fianco della Senatrice Liliana Segre solo pochi mesi fa e ha rinunciato alla cittadinanza onoraria a Biella.