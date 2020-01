Altec Italia si racconta: “A proposito di Biella Unesco…”

“Ogni qualvolta vediamo in televisione, sui giornali o partecipiamo di persona ad un evento, una conferenza oppure ad una presentazione di qualche brand, fa da sfondo una scenografia, una didascalia o semplicemente una scritta/marchio che viene utilizzato per pochi minuti, il tempo necessario per la presentazione ufficiale dell'evento.Dietro a tutto questo però, si trova un grande lavoro svolto da veri professionisti”.

Comincia così il suo racconto Franco Fornacca, titolare di Altec Italia, l’azienda di Vigliano che si è occupata della realizzazione della gigantografia del logo di “Biella Città dell’Unesco” esposto al Ricetto di Candelo a dicembre. L’azienda si è specializzata a creare scenografie nella comunicazione visiva per eventi di primaria importanza.“Io credo che Biella abbia meritato il riconoscimento Unesco come ‘Città creativa’. Un riconoscimento dovuto alla capacità di creare e mantenere tante eccellenze: quella tessile, quella artistica, quella meccanica, quella culturale, e molte altre. Per noi, produrre questo logo, è stato un vero onore; e vederli posizionati in città, è stato emozionante. La soddisfazione provata ad aver contribuito, con la nostra professionalità, a far conoscere ancor di più Biella, non ha eguali”.

Da dove parte la creazione di una scenografia? “Nella migliore delle ipotesi si parte da un progetto; quasi sempre però ci viene data l'idea finale di quello che vorrebbe il committente, così si comincia ad imbastire il lavoro. Si cercano i materiali, le finiture, si studiano le soluzioni per rientrare nei parametri di sicurezza. Infine, si fanno le prime prove e comincia la vera produzione, con finitura e primo allestimento in azienda. Se tutto collima con il progetto iniziale, si predispone l'imballaggio e si procede con la spedizione. In questi ambiti non c'è tempo per assistere all'evento e godere del risultato del proprio lavoro, perché bisogna affrontare la nuova richiesta, lavorare al nuovo progetto, creare nuove soluzioni per un altro evento. È un lavoro che viene svolto “in ombra”, dietro le quinte, che però porta a grandi soddisfazioni e fa risaltare le nostre capacità. E per questo ne siamo fieri”.