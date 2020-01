Pioggia di medaglie per la Bon Prix-La Marmora

L’anno è iniziato da qualche settimana e i ginnasti della Bon Prix-La Marmora, dopo essersi allenati anche nel periodo delle vacanze natalizie, sabato e domenica a Torino hanno calcato le pedane di Artistica Femminile e Maschile nelle varie competizioni regionali in programma. Hanno iniziato i ragazzi i più giovani con la prima prova dal Campionato individuale Gold Allievi di prima fascia, ma il trio formato da Filippo Brazzale, Vittorio Piccolo ed Edoardo Garrione, che nel novembre dello scorso anno aveva conquistato in squadra la finale del Campionato nazionale, si è presentato incompleto in quanto Edoardo è rimasto a casa per l’influenza.

Ma Filippo e Vittorio, a detta del tecnico Jacopo Vercellino che li segue amorevolmente come un’ombra, hanno condotto un’ottima gara mantenendo la concentrazione a tutti gli attrezzi (ben sei anche se hanno appena nove anni) ed il risultato li vede entrambi sul podio, Filippo per ricevere la medaglia d’argento, Vittorio quella di bronzo. A seguire è stata la volta di Riccardo Pozzato che nella prima prova del Campionato individuale Gold Junior di terza fascia, ha iniziato molto bene la sua gara ma durante l’esecuzione dell’esercizio a corpo libero un crampo gli ha attanagliato una gamba e lo ha costretto ad interrompere l’esercizio e a non concludere la competizione. Con i punteggi acquisiti fino a quel momento ha ottenuto la quarta posizione.

Con il dispiacere per quanto gli è accaduto è meglio che questo problema sia sorto sabato e non la prossima settimana quando a Firenze disputerà con i suoi compagni la prima prova del Campionato Nazionale di Serie B.. Francesco Prato e Davide Farneda hanno gareggiato nel Campionato Gold di specialità nella categoria Senior. Francesco si è dimostrato pronto sia per la gara del momento ma soprattutto per il prossimo impegno a livello nazionale. Ha ottenuto risultati di grande rilievo vincendo al cavallo con maniglie, alle parallele ed alla sbarra, secondo al corpo libero. Davide al corpo libero, unico esercizio che ha presentato in questa gara, si è ben comportato giungendo quinto.

Questa prima trasferta è stata nettamente positiva con tre ori, due argenti ed un bronzo, ma il week end non si è concluso con la Maschile perché domenica nella gara di Artistica Femminile altre medaglie sono piovute sulla Bon Prix La Marmora. Nel Campionato Gold Junior di terza fascia Marta Morabito ha ottenuto, anche se ha commesso qualche errorino, la medaglia di bronzo nella classifica all around ed Arianna Bocchio Ramazio dopo un lungo periodo di assenza sulle pedane di gara, è giunta quarta, ai piedi del podio, ma ha conquistato la medaglia d’oro alla trave. E’ stata poi la volta del Campionato Silver di Eccellenza. Le due ginnaste lamarmorine Aurora Cova Caiazzo ed Elena Saccomano sono salite anche loro sul podio tenendo alto il nome della Bon Prix-La Marmora.

Aurora, nelle Juniores di seconda fascia, LE3 (con tre attrezzi,) ha vinto anche se ha commesso un errore al corpo libero, dovuto al un’esuberante di spinta in una difficoltà, che l’ha portata fuori dalla pedana con conseguenti penalizzazioni. Elena invece, nel livello di Eccellenza L4 con quattro attrezzi della categoria Senior di prima fascia ha commesso qualche errore ma è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo. Marta Beraldo che le ha seguite con grande attenzione si è detta in parte soddisfatta perchè tutt’e quattro le ginnaste sono salite sul podio ottenendo complessivamente due ori e due bronzi, ma dovrà affinare qualche difficoltà prima dell’appuntamento di sabato prossima per la prima prova del Campionato nazionale di Serie A2.