Karate: Chiamata di prestigio per Thomas Galeotti agli Europei con la nazionale

La Commissione Nazionale Attività Giovanile di karate ha individuato in Thomas Galeotti l’atleta che difenderà i colori azzurri nel Kata categoria cadetti ai Campionati Europei di Budapest, in programma dal 07 a 09 febbraio, organizzati sotto l’egida della World Karate Federation (WKF), l’unica organizzazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale e che quest’anno parteciperà per la prima volta nella storia ai giochi olimpici di Tokyo. Si tratterà della competizione giovanile più importante dell’anno essendo il mondiale svoltosi lo scorso ottobre ed avente cadenza biennale.

La prestigiosa chiamata per il quindicenne di Quaregna è arrivata a seguito di un 2019 ricco di podi tra cui spiccano il bronzo al Grand Prix della Croazia, i due bronzi ai campionati italiani cadetti e juniores (aggiudicandosi in quest’ultima il titolo di miglior giovane) che vanno ad aggiungersi sia all’argento individuale e quello a squadre delle precedenti edizioni, l’argento all’Open d’Italia di Riccione, l’argento al Croatia Open di Rijeka conquistato alla sua prima convocazione con la nazionale, l’oro all’Open di Sicilia, il bronzo all’Hungarian Open di Budapest con la nazionale ed il bronzo al Grand Prix di Croazia dello scorso fine settimana. La convocazione nel kata per una manifestazione così importante è complessa e difficile da raggiungere in quanto, non essendoci sottocategorie, le annate interessate (nel caso specifico il biennio dei cadetti) vengono rappresentate da un solo atleta per nazione.

“I pronostici sono difficili, però Thomas ha la possibilità di arrivare in zona podio in quanto negli ultimi tornei internazionali ha fatto bene, poi ogni gara ha le sue variabili……dovrà essere bravo soprattutto nel gestire il proprio stato emotivo” spiega il suo maestro Gennaro Talarico della palestra di cui l’atleta fa parte, la “Talarico Karate Team” di Torino. L’avventura europea per Thomas si può dire già iniziata in quanto lo ha visto allenarsi con i tecnici della nazionale lo scorso fine settimana a Napoli e dove proseguirà con il raduno azzurro pre-europeo a Lignano Sabbiadoro dal 31 gennaio al 5 febbraio prima della partenza per Budapest, sede dell’evento.