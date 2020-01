Basket femminile: Meravigliosa Bonprix Bfb mette alle corde la capolista

Nella partita casalinga più difficile della stagione, la Bonprix BFB sfodera una prestazione maiuscola e fa tremare la corazzata Torino Teen Basket di Pino Torinese, abituata a passeggiare sopra ogni avversaria. Il risultato finale, nonostante la sconfitta di 39 a 44, sa di impresa.

La partenza delle ragazze biellesi è da lasciare senza fiato. Subito 7 a 0 Biella e il coach ospite a chiamare time out. Nulla cambia alla ripresa dei giochi e le laniere continuano a segnare in faccia alle annichilite ospiti. I ritmi seno altissimi e la bonprix sembra lei la prima della classe. A metà gara il vantaggio biellese è +11. Il pubblico, piacevolmente sorpreso, non crede ai propri occhi. Nell'intervallo lungo Torino si riorganizza e ritorna in campo con un altro piglio. Piano piano riduce le distanze, ma Biella non si disunisce, anzi stringe le maglie in difesa e lotta su ogni pallone. La zona biellese manda in tilt l'attacco ospite e le torinesi iniziano ad aver paura per la prima volta in stagione.

Riescono a raggiungere comunque il pareggio a due minuti dalla fine e ottengono il primo vantaggio nell'ultimo minuto grazie ad un dubbio fischio arbitrale. Arrivano i liberi finali e lo 0 su 4 per le ragazze di coach Cardano è troppo poco per completare l'impresa. Mai quest'anno le indiscusse campionesse torinesi si erano trovate così in difficoltà. Sono riuscite a vincere perché squadra oggettivamente superiore anche sul parquet biellese non si è vista differenza.

''Abbiamo giocato una partita quasi perfetta'' commenta coach Cardano ''perché contro una squadra che già due settimane fa aveva ipotecato gli spareggi per l’A2, composta da figlie d’arte e giocatrici forti. Non era assolutamente facile. Purtroppo se non si fa canestro non vinci mai... e noi negli ultimi due quarti abbiamo segnato poco, specialmente nell’ultimo dove alla fine abbiamo fatto 0/4 ai liberi e due canestri sbagliati da dentro lo smile, una squadra come Pino ti punisce .... infatti è andata così! Dispiace perché potevamo regalarci e regalare una soddisfazione a noi e al numeroso pubblico. Però prendiamo di buono l’atteggiamento perché credo che l’atteggiamento di questa sera sia da una vera squadra! Continuiamo così, per la prima volta sono entrato nello spogliatoio dopo la partita, cosa che non faccio mai, per dire che se fossimo state quelle di stasera tutto il campionato forse ora avremmo solo due sconfitte, con Pino!''

La prossima settimana ancora una sfida casalinga. Sarà ospite ai Salesiani Akronos Moncalieri, diretta concorrente alla corsa playoff.

BONPRIX BFB - TORINO TEEN BASKET: 39 - 44 (18-15/32-21/36-34).

Bonprix Bfb: Tua, Guzzon, Borchi ne, Trucano 9, Tombolato 5, Ramella 6, Lambo, Gandini 4, Barbagallo 15, Ricino, Rosso ne. All. Cardano, ass.all. Toso.