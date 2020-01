Basket femminile: Bfb under 13, buona prova a Venaria

Torna con il referto giallo dalla trasferta sul campo di Venaria il gruppo u13 sconfitta nel punteggio ma con una prestazione che dimostra i miglioramenti che stanno coinvolgendo tutte le ragazze del gruppo. La partita resta in equilibrio per 8 minuti del primo quarto con il punteggio inchiodato sul 4-4 poi alcune ingenuità biellesi sulle rimesse permettono alle torinesi di scavare il primo break. Il secondo quarto è quello che si conclude con il gap maggiore frutto della miglior precisione al tiro delle padrone di casa con Biella a commettere tanti errori.

Nella seconda metà di gara Biella gioca meglio segna qualche canestro in contropiede superando agevolmente la difesa aggressiva di Venaria e lotta alla pari per lunghi tratti per poi patire la maggior fisicità delle padrone di casa nell’ultima decina. ''Sono soddisfatto della prestazione delle ragazze'' commenta coach Antona ''considerando che Venaria si è giocata la finale di coppa Piemonte contro la corazzata Castelnuovo. Abbiamo fatto una buona partita, la strada è quella giusta e continuando così le soddisfazioni arriveranno. Ci proveremo già sabato 1 febbraio quando ospiteremo le ragazze di Arona. Si gioca a Livorno Ferraris per l’indisponibilità della palestra Salesiani”. Inizio della contesa alle ore 15.

BASKET VENARIA - BFB U13: 58 - 24.

Bfb: Mosca 2, Borsetti 2, Ceria 6, Sbarra 2, Bonacci 6, Corneanu 2, Ramella, Grosso 2, Belpanno 2, Pozzo, Mura All. Antona, Miglietta.