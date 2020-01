Paolo Mander: "E' la miopia politica che rischia di affossare il commercio locale"

Riceviamo e pubblichiamo. "Non ci strapperemo certo le vesti alla notizia che in centro Biella aprirà un bazar cinese; lasciamo al signor Forchielli le considerazioni antropo-etnico-politiche per concentrarci piuttosto su un’altra, semplice, domanda. E’ questo che vogliamo per il futuro del nostro centro storico? Il soldo vince sempre su qualsiasi progetto strategico per la nostra città? La progettualità cede senza combattere alla logica di mercato? Se ci va bene così d’accordo; e se non ci piace?

Le alternative ci sono. Non vogliamo buttare la croce addosso all’amministrazione attuale: da quanti anni l’ex Upim era vuoto? Quante possibilità abbiamo avuto di trovare delle soluzioni, pubblico/privato, per almeno 20 anni? Da candidato alle scorse elezioni comunali a Biella ho provato a proporre progetti del tipo mercato in città dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici del territorio, per creare un centro di attrazione commerciale dalle provincie limitrofe e consolidare un'identità locale. Non mi pare però che ci sia stato un grande entusiasmo da parte dei politici. Miglior fortuna hanno i mercati europei a base di salamelle bulgare e focacce sovrapprezzo, che ci regalano solo puzza, immondizia e portafogli vuoti senza creare un solo posto di lavoro.

Allora ce l’abbiamo la volontà di progettare un futuro commerciale rispettoso della storia e della cultura locale? Abbiamo le risorse economiche per farlo? Abbiamo il sostegno della politica? Tante domande e poche risposte, che lasciamo alla sensibilità di chi legge. Solo in futuro sapremo se stiamo facendo scelte giuste oppure che ci porteranno all'estinzione, quanto meno identitaria".