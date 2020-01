"Prima di Piazza Fontana. La prova Generale" presentazione a Biella con l'autore Paolo Morando

12 dicembre 1969: sono passati 50 anni dalla strage di Piazza Fontana a Milano che causò 17 morti e 88 feriti e segnò l'inizio della strategia della tensione. Sin da subito venne organizzata una colossale opera di depistaggio per impedire che venissero individuati i veri responsabili e sul banco degli imputati finirono gli anarchici Pinelli e Valpreda che con la bomba fatta esplodere in pieno centro presso la Banca Nazionale della Agricoltura non c'entravano nulla.

La strage venne compiuta dai fascisti di Ordine Nuovo con la complicità di uomini degli Apparati dello Stato con l'obbiettivo di imporre una svolta autoritaria nel Paese all'indomani di grande lotte operaie e studentesche che avevano consentito di strappare conquiste importanti e spostato a sinistra gli equilibri politici del Paese. Riflettere sugli anni della strategia della tensione è non solo utile ma necessario perché la strage di Piazza Fontana e quelle che seguirono non possono essere cancellate dalla nostra memoria individuale e collettiva.Vanno raccontate e spiegate a coloro che non le hanno vissute direttamente.La Fondazione Biella Domani lo farà attraverso la presentazione del libro di Paolo Morando " Prima di Piazza Fontana. La prova generale" pubblicato dalla Casa Editrice Laterza. Paolo Morando è vice caporedattore del Trentino. Un racconto serrato e coinvolgente di una pagina nera per la giustizia italiana, da allora totalmente rimossa dalla memoria, che oggi assume nuova luce grazie alla scoperta di documenti fin qui inediti.Discuterà con lui l'on. Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei Deputati.

"Tornare sulla strage di Piazza Fontana a distanza di 50 anni- spiegano Wilmer Ronzani e Sergio Sassi- attraverso il libro di Paolo Morando, è importante per riflettere su una vicenda che ha rappresentato uno spartiacque nella storia del Paese e che nelle intenzioni di chi ha organizzato la strage, avrebbe dovuto determinare una svolta autoritaria nella guida dell'Italia di allora. Quella strage e tutte quelle che seguirono non sarebbero state possibili se non vi avessero preso parte pezzi degli apostati dello Stato che, anziché difendere le istituzioni nate dalla Resistenza, vi tramarono contro". L'evento si terrà il 31 gennaio alle 18 in via Trieste, 41 a Biella.