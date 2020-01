La Shoah raccontata da Giulio Pavignano a Villa Mossa

Nella serata di giovedì 30 gennaio si terrà a Occhieppo Superiore una conferenza sul tema della Shoah intitolata “La grande fuga. I criminali nazisti dopo il crollo del Reich”, organizzata dai volontari della Biblioteca civica "Gian Paolo Chiorino” in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

L’evento si svolgerà a partire dalle 21 nella Sala delle Carrozze di Villa Mossa situata in via Martiri della Libertà n. 29 a Occhieppo Superiore. I partecipanti avranno modo di conoscere nei dettagli la storia successiva alla caduta del Reich e le conseguenze causate da questo sull’intera Europa in un interessante discorso del professor Giulio Pavignano, insegnante di lettere della Scuola media di Andorno e autore di alcuni libri di storia.