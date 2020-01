PmiDayBiella. Il lavoro in fabbrica oggi: vince la II C dell’Itis Q. Sella FOTO e VIDEO

E’ stato premiato oggi il progetto vincitore della prima edizione del concorso “#PMIDAYBIELLA. Il lavoro in fabbrica oggi”, dedicato agli studenti che hanno partecipato al PMI DAY, il 14 e 15 novembre scorsi.

“Lo scopo del Pmi Day – ricorda Andrea Bonino, presidente del Comitato Piccola Industria dell’Uib – è quello di avvicinare i giovani e le loro famiglie insieme agli insegnanti, alla realtà delle nostre aziende per arricchire la conoscenza reciproca. L’idea del concorso nasce proprio per cercare di amplificare l’effetto di questa esperienza, permettendo ai ragazzi di andare più a fondo nel loro rapporto con il mondo del lavoro e avere degli strumenti per poter meglio indirizzare le loro scelte per il futuro scolastico e per immaginare la loro carriera”.

A vincere la prima edizione del concorso è il video realizzato da Ludovico Laurora, Iordan Iulian Mocanu e Martino Papero della classe II C IT.ST. EE dell’Itis Q. Sella di Biella che hanno visitato Incas, Irides Group, Robinson, Roj e Start Power. L’elaborato racconta le diverse realtà aziendali con interesse, sfatando il luogo comune della mancanza di opportunità lavorative a livello locale. “Il Pmi Day non è solo un giorno per vedere delle aziende e perdere un giorno di scuola – affermano i ragazzi nel video – ma è fatto per noi, perché possiamo conoscere il mondo del lavoro ancora prima di entrarci e capire cosa vogliamo davvero fare in futuro. E’ un’esperienza unica, mai farsela sfuggire!”.

A consegnare il premio, pari a 600 euro, sono stati il presidente della Piccola Industria, Andrea Bonino, con Stefania Ploner, ideatrice del concorso, insieme al presidente del'Uib Carlo Piacenza e a diversi imprenditori presenti. Il presidente Bonino ha ringraziato i ragazzi per l’attenzione e l’impegno con cui hanno realizzato il video, convincendo la giuria e conquistandosi il primo posto su oltre 20 elaborati presentati. Come "premio" aggiuntivo, Mauro Canazza, ad di Start Power, ha invitato il gruppo vincitore a visitare ancora l'azienda per approfondire la conoscenza di un settore manifatturiero per cui gli studenti hanno mostrato grande interesse.

Alla premiazione hanno preso parte la giuria, presieduta dal presidente del Comitato Piccola Industria Uib, Andrea Bonino, con i rappresentanti del Comitato Piccola Industria, i rappresentanti degli istituti biellesi che hanno aderito al PMI DAY e alcuni imprenditori che hanno ospitato le visite in azienda.