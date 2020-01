Eccellenza Artigiana, stop alle richieste per tutto il 2020

Per tutto il 2020 non sarà possibile alle aziende artigiane presentare la domanda per ottenere il marchio Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte. Lo ha deciso la giunta regionale lo scorso dicembre, dopo aver consultato le Confederazioni regionali artigiane, per permettere la revisione del riconoscimento e la sua valorizzazione in linea coi tempi.

Nato venti anni fa, il marchio si è imposto nel tempo come elemento distintivo di qualità per le imprese che lo hanno ottenuto, che in tutto il territorio piemontese sono 2.566, di cui 984 per il comparto alimentare e 1.582 per quello manifatturiero. Il Biellese conta 112 aziende che possono vantare questo riconoscimento, mentre nel Vercellese ce ne sono 92.

Tra le principali novità previste vi è l'introduzione della durata del marchio, che sarà assegnato per cinque anni e l'estensione dello stesso dal prodotto all'impresa, che dovrà dimostrare di “saper fare”, “saper essere” e “sapersi presentare” in modo “eccellente”. Più specificatamente, per valutare l'ammissibilità saranno presi in considerazione elementi trasversali, quali ad esempio il miglioramento della gestione d’impresa (in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni), la tradizionalità e il legame con i territori, la formazione continua del titolare e dei suoi collaboratori, le performance della sostenibilità socio-ambientale e l’apertura verso mercati internazionali. Il tutto con criteri misurabili, oggetto di gruppi di lavoro tecnici e metodologici che, entro la fine dell'anno, dovranno produrre il nuovo regolamento e i nuovi disciplinari.

Infine, in accordo con le associazioni di categoria artigiane, sono previsti anche nuovi e importanti interventi di valorizzazione. L'obiettivo è fare in modo che il marchio (che subirà un restyling) venga sempre più percepito dai consumatori come sinonimo di prodotti certificati e di qualità e che le imprese assegnatarie del riconoscimento diano lustro al territorio piemontese attraverso il comparto artigiano.

La Regione Piemonte comunicherà quando verranno riaperti i termini di presentazione delle domande, che venivano consegnate in Camera di Commercio, insieme al nuovo regolamento e ai disciplinari.