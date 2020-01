Arriva il POS di Penta grazie alla partnership con SumUp

Per cercare di espandersi ulteriormente, il marchio Penta ha scelto di dare vita a una collaborazione di assoluto rilievo. Infatti, in tempi recenti, l'azienda unisce le proprie forze con quelle di SumUp, in un sistema molto utile per coloro che hanno intenzione di facilitare i loro pagamenti in tutte le condizioni possibili.

Penta punta sui pagamenti online

Fin dall'inizio della propria esperienza nel settore degli affari, Penta ha scelto di porsi al fianco delle realtà aziendali che effettuano ogni sorta di transazione finanziaria tramite il Web. Sia i pagamenti sia gli incassi, possono essere effettuati con maggiore praticità se si riesce ad evitare l'utilizzo cospicuo dei contanti. Dalle imprese di consulenza alle piattaforme di e-commerce, numerosi sono i campi che possono usufruire di una modalità così semplice e conveniente.

A poco a poco, Penta si è resa conto che l'evoluzione deve riuscire ad abbracciare ogni ambito commerciale. L'azienda ha messo a punto una moderna soluzione, grazie alla quale è possibile garantire un valido aiuto a negozianti e ristoratori di vario genere che, di solito, avrebbero bisogno di monitorare pagamenti in contanti e carta con cadenza quotidiana.

Invece di utilizzare POS a prezzi elevati e dai risultati poco soddisfacenti, ora è possibile effettuare tutto online proprio grazie alla partnership tra Penta e SumUp. Con tali prerogative, portare a termine qualsiasi pagamento senza alcun impedimento diventa un'operazione istantanea, da ripetere migliaia di volte in una sola giornata senza alcuna fatica.

Un sistema POS di ultima generazione grazie a SumUp

SumUp è una realtà in costante crescita, grazie alla sua capacità di fornire servizi POS di assoluto rilievo, funzionanti con carte di credito e di debito di ogni natura. La collaborazione con Penta, azienda all'avanguardia nella gestione di conti correnti, non può fare altro che facilitare le operazioni finanziarie di una vasta cerchia di utenti. Un'unione del genere viene messa in pratica all'insegna della massima trasparenza, con i clienti che non devono far fronte ad alcuna spesa aggiuntiva rispetto alla somma iniziale dichiarata.

Ciascuna erogazione viene trasmessa in tempo reale al conto corrente Penta. Tale servizio risulta valido per ogni genere di carta adoperata e consente ad ogni utente di monitorare i movimenti economici e ottenere la somma di denaro corrispondente a un determinato servizio senza attendere nulla. Con premesse di questo tipo, i motivi per accedere a una simile offerta sono davvero molteplici, con la prospettiva di rendere ogni pagamento estremamente semplice e gratificante sotto tutti i punti di vista.

SumUp Air e Penta, una collaborazione da applausi

La nuova collaborazione fa in modo che si possano apprezzare fino in fondo i molteplici punti di forza di SumUp Air, servizio di POS in grado di accettare tutte le carte di pagamento in piena libertà. Ovunque ci si trova, è possibile portare a termine ogni transazione finanziaria mediante un semplice collegamento alla linea del proprio dispositivo mobile o a una rete Wi-Fi. A tutto ciò, bisogna aggiungere un alto grado di compatibilità con gli smartphone e i tablet di ultima generazione, senza alcun problema sotto l'aspetto relativo alla sicurezza.

Con tutti gli elementi citati, Penta POS riesce a soddisfare le esigenze di un bacino d'utenza estremamente ampio, che intende facilitare i propri pagamenti senza spendere una cifra eccessiva. Infatti, adesso è possibile ricevere il servizio POS presso la propria attività commerciale a un costo di soli 9€, anziché i 79 iniziali. Gli unici costi aggiuntivi ai quali si rischia di andare incontro, riguardano una piccola tassa collegata ai servizi di SumUp, che varia a seconda del tipo di transazione effettuata con carta. Se viene utilizzata una carta di debito, l'imposta è pari allo 0,9%. Se, invece, viene adoperata un'altra carta, la tassa sale all'1,9%.

Penta, un servizio in continua evoluzione

Un'azienda come Penta riesce a crescere anche grazie alla capacità di garantire un aiuto tangibile a piccole e medie imprese. Infatti, tale società facilita in misura notevole i pagamenti collettivi sia a livello nazionale che internazionale. Per accedere all'offerta che vede insieme Penta e SumUp, è sufficiente richiedere il relativo conto corrente e la conseguente attivazione nel giro di due giorni lavorativi.