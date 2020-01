In fila per uno, letture a Biella per il Giorno della Memoria

Venerdì 31 gennaio, alle 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, letture a cura di Mirko Cherchi, con: Carlo Ceccon, Alberto Fante, Sabrina Girardo, Susanna Platinetti, Valeria Ubertino, Laura Greggio, Erika Verzoletto e con: Giuliano Grappeggia, Flavia Grosso, Luca Gruppo, Gaetano Milesi, Maria Grazia Platini, Mario Ravazio, Antonello Serpi, Sandra Serpi, Patrizia Tallia, Tiziana Zignone.

“Aderisco più che volentieri - afferma Mirko Cherchi nel presentare l’iniziativa promossa da Città di Biella, Biblioteca Civica, Chiesa Evangelica della Riconciliazione guidata dal pastore Alberto Antonello - partecipando attivamente al “Giorno della Memoria”. “Nel luogo custode delle parole, la biblioteca della città - spiega Cherchi - con alle spalle la bella scultura di Daniele Basso “In fila per uno”, verranno letti, da singoli lettori e da un coro, i testi che raccontano alcuni momenti legati alla Shoah. Si comincerà - prosegue l’attore - con la lettura del “Manifesto della razza”, documento fondamentale, che precederà l’annuncio delle leggi razziali di Benito Mussolini nel discorso tenuto a Trieste il 18 settembre 1938; seguiranno brani tratti dal “diario di Etti Hillesum”, giovane ebrea morta ad Auschwitz, carichi di grande amore per la vita; si concluderanno le letture con episodi tratti da “La Tregua” e “Se questo è un uomo” di Primo Levi”.

Infine, nel ringraziare lettori e organizzatori che parteciperanno all’evento, quale concreta dimostrazione di senso civico, di amore per la libertà e per la vita, cita un passo di Antonio Gramsci, tratto dal libro “Odio gli indifferenti”: “Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all’iniziativa dei pochi che operano, quanto all’indifferenza, all’assenteismo dei molti”.