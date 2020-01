Lavoratore in nero tra i banchi del mercato

Durante un ordinario controllo delle aree mercatali della città, la pattuglia del reparto di polizia commerciale e annonaria della Polizia locale di Biella ha accertato la presenza di due lavoratori, dietro un banco, che all’atto della relativa richiesta non sono stati in grado di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro con il titolare della licenza. Dopo una serie di verifiche, con il supporto dell’ispettorato del lavoro, è stata accertata un’irregolarità: uno dei due soggetti è risultato un lavoratore in nero.