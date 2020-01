Il parcheggio ex Boglietti preso di mira dai vandali

L’autosilo ex Boglietti (parcheggio della Funicolare) preso nuovamente di mira con atti di vandalismo. Durante i giorni scorsi, gli operatori del Comune si sono accorti di alcuni danni provocati all’interno del parcheggio: in particolare è stata danneggiata (non più in funzione) una telecamera del sistema di videosorveglianza e rimossi alcuni cartelli informativi dalle pareti.

Sul fatto sono in corso indagini da parte della Polizia locale: in particolare si stanno visionando le immagini, precedenti al fatto, per individuare i responsabili. I danneggiamenti risalirebbero alla notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio. A essere preso di mira il primo piano dell’autosilo. Dice il vicesindaco e assessore alla Polizia locale, Giacomo Moscarola: “Si tratta di un danno ad attrezzatura acquistata con i soldi pubblici, sono atteggiamenti davvero odiosi. Ho chiesto al comandante della Polizia locale particolare fermezza e incisività nell’attività di indagine per individuare i responsabili che non devono rimanere impuniti”.

Ma non si tratta di un caso isolato, anche se questa volta è ben più grave. Solo due mesi fa, 18 novembre, un writer aveva imbrattato alcune parti dell'ex Boglietti prima di essere individuato dagli agenti della Polizia.