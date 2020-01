Esce di strada, danneggia una siepe e viene multato per gli pneumatici

E' costato caro al un giovane di nazionalità marocchina non avere installati sulla propria autovettura i pneumatici invernali come previsto dal codice della strada. I Carabinieri di Mosso sono dovuti intervenire in Valdilana dove il conducente di una vettura, nella notte scorsa, autonomamente aveva perso il controllo del mezzo, uscendo dl strada e danneggiando la recinzione privata di un'abitazione. Fortunatamente sono rimasti illesi sia il conducente che il trasportato. Ovviamente oltre al danno arrecato, l'incauto automobilista dovrà pagare una sanzione molto salata: con la stessa somma di denaro avrebbe potuto acquistare i pneumatici invernali o le catene da tenere a bordo.