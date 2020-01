Molta partecipazione alla serata targata Kiwanis Club Biella FOTO

Partecipata serata spaziale con la coinvolgente relazione di Micol Ivancic organizzata a Palazzo Boglietti dal Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus”. Nel corso della Conviviale è stato consegnato il Service alla Polisportiva Handicap Biellese rappresentata da Italo Monformoso,a cui era già stato assegnato il WE BUILD 2019.

Soddisfazione da parte della Presidente del Club Maria Francesca Mosca per la folta partecipazione di pubblico e gratificazione per la relatrice per le numerosissime domande al termine della conferenza a testimonianza del grande interesse suscitato dall'argomento trattato con entusiasmo e competenza. Presente una numerosa rappresentanza dell'Associazione Radioamatori della Sez.di Biella con il loro Presidente Giancarlo Zanella.

Micol Ivancic -IU2LXR ,appassionata di astronomia e radioamatore ,è membro di ARISS Europe,di AMSAT Italia e di AMSAT Argentina. Ha realizzato tre collegamenti ARISS: NEL 2015( Cristoforetti),nel 2017 (Nespoli) e nel 2019 (Parmitano). Una serata unica ed entusiasmante trascorsa nella Stazione Spaziale Internazionale!!!!!