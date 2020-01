Gli uffici demografici del comune di Vigliano Biellese saranno chiusi al pubblico nei giorni di martedì 28 gennaio, lunedì 3 febbraio e martedì 11 febbraio per aggiornamenti al sistema informatico. Per contattare gli uffici demografici (solo per denunce di nascita e morte) il numero telefonico è 340 4275995.