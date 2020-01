Alunni di Tollegno in visita alla caserma dei Vigili del Fuoco

Giovedì 23 gennaio i bambini della classe quarta della primaria di Tollegno hanno trascorso una piacevole ed istruttiva mattinata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Biella. Dopo una breve accoglienza hanno seguito dei video che illustravano l'importante operato dei Vigili e le loro imprese, comprendendo così che non si tratta di un semplice lavoro, ma di una vera e propria missione, per la quale sono necessarie passione, dedizione e sacrificio.

Non sono mancati momenti divertenti come la "discesa dal palo", la partenza di un mezzo a sirene spiegate, pronto ad affrontare un'emergenza e l'attesissimo giro sul camion. Dopo aver osservato i mezzi nel garage, consumato uno spuntino e aver ricevuto un album con giochi e attività, i bambini hanno visitato la centrale operativa dove arrivano le richieste di aiuto e da cui partono gli ordini per gli interventi. La piacevole mattinata è stata per i bambini una interessante lezione su una professione che richiede lavoro di squadra, abnegazione e senso civico.