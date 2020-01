A Gaglianico grande successo del corso per coltivare un orto naturale

Grande successo a Gaglianico per il corso che intende fornire i primi rudimenti per coltivare un orto naturale. Circa 70 persone hanno infatti partecipato la scorsa settimana alla prima lezione incentrata sulle più conosciute tecniche di coltivazione e soprattutto sulla spiegazione del motivo per cui i prodotti chimici sono entrati in modo così preponderante nei processi agricoli con conseguenti effetti nocivi. I prossimi appuntamenti saranno giovedì 23-30 gennaio e 6-13 febbraio, dalle 20.30 presso l’Auditorium Comunale.

“Questo corso – spiega l’assessore all’Ambiente Luca Mazzali - è il naturale proseguimento del progetto degli Orti Urbani, realizzato da questa Amministrazione lo scorso anno. Con gli orti abbiamo voluto dare la possibilità a circa 20 persone di avere un piccolo appezzamento di terreno e poter così coltivare i propri ortaggi; con questo corso vogliamo non solo fornire le nozioni base a chi vuole iniziare la realizzazione di un proprio orto, ma anche dare consigli e suggerimenti a chi è già pratico dell’argomento. Proprio per questo motivo siamo molto contenti che l’evento sia piaciuto e abbia avuto un gran numero di partecipanti, significa che l’argomento è interessante e attuale, centrando l’idea che sempre più persone si stiano avvicinando all’agricoltura, anche solo semplicemente coltivando un piccolo orto a casa”.

Ribadisce il sindaco Paolo Maggia: “Voglio fare i complimenti all’Assessore Mazzali per essere riuscito a favorire un riavvicinamento delle persone alla natura, all’ambiente e alla nostra Madre Terra”.