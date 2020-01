Aci Biella, prima riunione per la nuova commissione sportiva. Bergo: "Anno intenso e pieno d'impegni"

Prima commissione sportiva dell'anno per Aci Biella e il suo nuovo presidente, Claudio Bergo. Tra i punti all'ordine del giorno si è parlato delle gare biellesi in calendario, tra cui il Valli Biellesi-Oasi Zegna (18/19 aprile), il Rally Lana Storico (20/21 giugno), il Trofeo Veglio 4x4 (4/5 luglio), il Rally Lana (11/12 luglio), per poi finire con il Biella Classic il 19 settembre e il Ronde Gomitolo Lana nel weekend del 14 e 15 novembre.

Si è poi parlato dei commissari di percorso, per il quali è stato lanciato un nuovo corso. Il prossimo 8 febbraio, invece, si svolgerà una lezione di aggiornamento per coloro che hanno già la licenza. Il terzo punto riguardava poi la premiazione di tutti i campioni con licenza ACI Biella, in data da definire, e l'eventuale nascita di un trofeo Rally sia per auto moderne che storiche ma riservato soltanto a piloti o navigatori tesserati Aci Biella.

Gli ultimi due punti all'ordine del giorno riguardavano infine l'organizzazione del Biella Motor Show e la mostra Lana Bianca 2020. "La prima riunione è andata bene - commenta il neopresidente Claudio Bergo - anche perché, cariche a parte, siamo un gruppo di amici con la passione per i motori. Prevediamo un anno intenso e pieno di impegni che confermano il Biellese terra di motori".