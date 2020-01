Il Carvé 'd Biela 2020 si presenta a Palazzo Oropa: le date e il programma definitivo VIDEO

Si è svolta oggi, 27 gennaio, a Palazzo Oropa, alla presenza della maschere locali capitanate dal Gipin, la Catlina e il Cucu, la presentazione dal “Carvé ‘d Biela”. A illustrare il programma 2020 l’assessore alla Cultura della Città di Biella Massimiliano Gaggino accompagnato dal sindaco Claudio Corradino. Tra le maggiori novità di quest’anno la festa in piazza nel Borgo del Piazzo di venerdì sera (21 febbraio, gratuito) con protagonisti gli Explosion. L’esordio del carnevale è in programma per sabato 8 febbraio, quando a Palazzo Oropa il sindaco consegnerà le chiavi della città al Gipin e alla Catlina.

Dice l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “Un grazie va alle maschere e ai comitati che continuano a mantenere viva questa tradizionale del carnevale, un momento di festa che produce ancora grandi numeri e partecipazione tra i nostri cittadini. Purtroppo quest’anno dovremo rinunciare al Processo del Babi: il nostro Beppe Pellitteri ha spiegato da tempo le sue valide motivazioni e l’assenza si sentirà. In così poco tempo non è possibile replicare uno spettacolo che resta unico, ma per il futuro ci lavoreremo sopra. Ho lavorato per non avere sovrapposizioni di eventi nel calendario e la novità della festa al Piazzo di venerdì sera va in questa direzione”.

L'edizione 2020 coinciderà anche con i 50 anni del Carnevale Benefico di Chiavazza. “Non volevo mancare a questo appuntamento – spiega Franco Caucino, il Cucu del quartiere – Faccio un appello a tutte le maschere: venite a Chiavazza per festeggiare tutti insieme questo traguardo”.

Questo il programma del Carnevale 2020

Sabato 8 febbraio

Sfilata di apertura e consegna chiavi

ore 14.30 Partenza sfilata da Piazza Del Monte

ore 16 Merenda e animazione per bambini al Centro Commerciale I GIARDINI

ore 17 Consegna chiavi a Palazzo Oropa

Domenica 9 febbraio

Vandorno

Nuovo salone cooperativa ore 12.30 Fagiolata benefica

A Carnevale ogni riciclo vale ore 15, Museo del Territorio Biellese Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) tel. 015 2529345

Lunedì 10 febbraio

Bal dal lunes La Peschiera di Valdengo

ore 21.30 Serata in compagnia delle maschere piemontesi

Venerdì 14 febbraio

Chiavazza

Teatro Parrocchiale ore 21 Spettacolo teatral-carnevalesco “Cucu innamorato da 50 anni”, a seguire consegna delle chiavi – Ingresso libero

Sabato 15 febbraio

Karneval Runore 15.30 Piazzale Casalegno Centro Commerciale I GIARDINI - Iscrizioni su www.biellasport.net – infoline: 335 6225193

Chiavazza Teatro Parrocchiale ore 20 Dinner e show con lo spettacolo di Paolo Drigo “Ladro dai 1000 volti” - Per info e prenotazioni tel. 339 3248474

Domenica 16 febbraio

Riva Piazza S. G. Bosco ore 12 Fagiolata benefica Chiavazza Piazza XXV Aprile

ore 14 Sfilata allegorica Cossila S. Grato Campo Sportivo Strada Garella

ore 14.30 Fagiolata benefica

Vernato Thes via Ivrea ore 14.30 Fagiolata benefica

Giovedì 20 febbraio

Chiavazza Teatro Parrocchiale ore 11 e ore 14.30 Incontro riservato ai bambini delle scuole elementari di Chiavazza con il Cucu

Venerdì 21 febbraio

Festa in Piazza nel borgo storico di Biella Piazzoore 20 Piazza Cisterna

Sabato 22 febbraio

Carnevale dei bambini nel Borgo storico di Biella Piazzo

ore 14.30 Piazza Cisterna Vernato Thes Centro incontro Vernato

ore 21 Serata danzante con l’Orchestra Elisa dei Blue Dream, il Conte del Thes e la Bela Ginevra

Domenica 23 febbraio

Chiavazza Piazza XXV Aprile

ore 14 Fagiolata benefica e Carnevale dei bambini Pavignano Centro sportivo di via Rappis

ore 14.30 Carnevale dei bambini con giochi e merenda

Lunedì 24 febbraio

Vernato Thes Centro incontro Vernato ore 15 Carnevale dei bambini con animazione e merenda

Chiavazza Teatro Parrocchiale ore 21.30 Bal dal lunes con l’Orchestra di Paolo Drigo e la partecipazione delle maschere biellesi

Domenica 1 marzo

Piazzo Piazza Mario Cuccoore 12 Fagiolata benefica