Al via il Concorso di Polizia locale: sono 103 i candidati ammessi alle prove scritte

Il concorso per l’assunzione di nuovi agenti per la Polizia locale entra nel vivo. Come da bando i posti da coprire, a tempo pieno e indeterminato, sono un totale di dieci: sette posti per il Comune di Biella, due per il Comune di Candelo e un posto al Comune di Chiaverano (TO). I candidati ammessi risultano in totale 103, 13 i candidati ammessi alle prove selettive con riserva e 95 gli esclusi in quanto non in possesso di un requisito o più requisiti specificatamente espressi nel bando di concorso. Definito calendario e sede di svolgimento delle prove: sono in programma martedì 18 febbraio alle 9 (prima prova) e alle 14,30 (seconda prova). La sede di svolgimento è all’Itis di Biella (via Fratelli Rosselli, 2) nelle aule 25 e 39. I candidati ammessi alla selezione sono invitati a presentarsi nella data e nella sede indicata nell’avviso muniti di valido documento di identità. Si rammenta che il candidato non presente nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.

Dice il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “A causa del blocco del turn-over imposto dallo Stato e della scarsa attenzione delle passate amministrazioni il settore della Polizia locale di Biella versava in forte deficit di organico. Molti servizi come le pattuglie serali erano garantiti appena un paio di volte a settimana e altri servizi erano ridotti quasi all’osso. Il tema della sicurezza era in cima alle priorità del nostro programma di governo e con questo concorso andiamo a incidere in modo sostanziale sull’organico degli agenti. Questo per venire in contro alle mutate esigenze di sicurezza urbana del territorio, nel maggiore controllo delle infrazioni al codice della strada e di tutti quei comportamenti riconducibili alla sicurezza che unicamente con un organico rinforzato riusciremo a garantire. Non si ricorda nella storia recente del Comune di Biella un concorso così ampio per il settore della Polizia locale”.