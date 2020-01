Trapani è fatale, l'Edilnol cade di misura 73-69 - Le Pagelle

Rammarico, tanto rammarico.

Questo è ciò che resta dal match disputato dall'Edilnol in Sicilia che ha visto Biella cadere 73-69 sul campo di Trapani.

Un match pieno di "se...", se il tiro da tre fosse stato più preciso (6/24 totale), se Omogbo avesse giocato un match "da Americano" e non da comparsa, se le palle perse totali (14, a fronte di 1 recuperata) fossero state qualcuna meno. Se e ancora se.

Non bastano le ottime prove di Lombardi e Massone, la solidità sempre più affidabile di Donzelli e Polite jr e l'ottima prova difensiva su Corbett.

Biella torna dalla Sicilia con zero punti, dopo un match combattuto ed avvincente, con continui cambi di guida e break costruiti e poi ricuciti da entrambi i fronti.

Probabilmente lo sforzo prodotto da Biella per recuperare in più occasioni ha portato i ragazzi di coach Galbiati a non avere le energie necessarie per indirizzare a nord la contesa.

Trapani vince con merito, costruito sulle 2-3 spallate date nell'arco del match con break che hanno legittimato poi il risultato finale.

Per Biella si apre ora un mini-ciclo di 2 partite casalinghe in 3 giorni che dovranno assolutamente portare fieno in cascina per preservare il posto in griglia play-off, con una classifica sempre più corta in vista.

Tabellini

Biella

Lorenzo Saccaggi 14 (5/8, 1/4), Ed Polite jr 13 (3/10, 2/2), Eric Lombardi 13 (4/6, 1/4), Giordano Bortolani 11 (2/5, 0/8), Federico Massone 6 (3/6, 0/0), Emmanuel Omogbo 5 (0/2, 1/2), Daniel Donzelli 4 (2/2, 0/2), Simone Barbante 3 (0/1, 1/3), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/0), Lodovico Deangeli ne

Trapani

Andrea Renzi 16 (4/11, 1/4), Lamarshall Corbett 13 (5/11, 1/8), Gabriele Spizzichini 12 (2/6, 1/3), Kenneth Goins 10 (3/4, 1/5), Matteo Palermo 9 (0/0, 1/2), Marco Mollura 7 (1/2, 0/2), Curtis chinonso Nwohuocha 4 (2/3, 0/0), Federico Bonacini 2 (1/1, 0/1), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Salvatore Basciano 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/0)

Pagelle

Saccaggi 6,5 - cerca in tutti i modi di trascinare i suoi alla vittoria, quest'oggi non ci riesce

Polite 6,5 - Solido lungo i 40 minuti

Lombardi 6,5 - Inizio sfavillante che trascina i suoi avanti con margine, cala alla distanza

Bortolani 5,5 - da 7 su 8 a 0 su 8 in una settimana, alla ricerca della continuità. Oggi sarebbe bastata una via di mezzo

Massone 6 - Importantissimo dalla panchina, sta tornando

Omogbo 4,5 - Secondo giro a vuoto consecutivo, surclassato da Renzi e autore di 5 falli. Deleterio

Donzelli 6 - 4 punti possono sembrare pochi ma mette in campo giocate importanti che non vanno a referto

Barbante 6 - Fa il suo dalla panchina

Pollone 5,5 - Non incide