La Biellese sopraffatta dai vercellesi. Amara sconfitta per la Fulgor Valdengo

Trasferta da dimenticare per le squadre di calcio biellesi dell'Eccellenza. La Biellese torna a casa sconfitta dal Borgo Vercelli: la rete di Bertola è bastata ai vercellesi per ottenere la vittoria. Amara sconfitta anche per la Fulgor Valdengo, che ha perso 3-6 contro il Pontdonnaz.

Risultati del 17° turno

Città di Baveno vs Accademia Borgomanere 2-3

Rivoli vs Alicese Orizzonti 0-2

Pro Eureka vs Aygreville 1-1

Pont Arnad Evanco vs FR Valdengo 6-3

La Pianese vs LG Trino 0-0

Borgovercelli vs La Biellese 1-0

Borgaro Nobis vs Oleggio 1-3

Ro.Ce. vs Stresa 2-3

Classifica

Aygreville 34

Pont Arnad Evanco e Borgovercelli 33

Ro.Ce. 31

Borgaro Nobis 27

Alicese Orizzonti 26

La Pianese 25

La Biellese e Stresa 22

LG Trino 21

Accademia Borgomanero 20

Oleggio 19

Città di Baveno e Pro Eureka 17

Rivoli 15

FR Valdengo 10