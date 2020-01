Kobe Bryant è morto. Il mondo è sotto shock

Kobe Bryant, 41 anni, 4° realizzatore ogni epoca della lega di pallacanestro professionistica americana, la NBA, 5 volte campione con i Los Angeles Lakers, 2 volte oro Olimpico, è morto per un incidente in elicottero. Con lui la figlia Gianna Maria Onore, di 13 anni.

Una notizia che sta sconvolgendo il mondo, sgretolando in un attimo l'aura di invincibilità, resilienza e tenacia che il ragazzo cresciuto a Reggio Emilia aveva saputo costruirsi con la sua indimenticabile carriera.In campo era poesia pura. Un mix di eleganza, doti atletiche e mentali che lo hanno reso il giocatore più decisivo della sua era, fuori dal campo era marito, padre di 4 figlie, imprenditore e filantropo.

Lascia un vuoto incommensurabile, inaspettato, che si fa sentire prepotentemente anche qui perchè Biella è una città di Basket, e Kobe era il basket. Per noi, tifosi e appassionati di basket è come se avessimo perso un amico, anche se non lo conoscevamo.E subito ritornano in mente le righe che aveva scritto in chiusura di una lettera a "The Player's Tribune", che assumono un significato che va oltre ciò che per lui era una consuetudine: il tiro vincente sulla sirena.

"Ball in my hands.

5 … 4 … 3 … 2 … 1

Love you always, Kobe"

Riposa in pace.