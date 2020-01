Ippon 2 soffre al Gran Prix di Croazia, mentre fa incetta di medaglie a Torino

Fine settimana intenso lo scorso 18/19 gennaio per gli atleti della Ippon 2.

Axel Aglietti, Jacopo Botosso e Valentina Ramella Pezza hanno partecipato al Gran Prix di Croazia a Samobor, gara Internazionale a cui erano presenti 2000 atleti di 24 nazioni in preparazione per i Campionati Europei. Anche in questa occasione gli allievi del M. Feggi si sono ben comportati vincendo alcuni combattimenti ma si sono fermati contro avversari che a loro volta hanno poi conquistato il terzo posto.

Soprattutto resta un po' di amarezza poiché in due occasioni, terminando il combattimento in parità, la vittoria è stata sfiorata per giudizio arbitrale di 3 a 2.

Nello stesso giorno le soddisfazioni sono arrivate dai più giovani che, accompagnati dall'Asp. Allenatore Alessandro hanno partecipato a Torino al Trofeo Esordienti e sono saliti tutti sul podio: Oro per Maia Cisilino alla sua prima gara, Argento per Nelson Boggiani, Bronzo per Stefano Coppa e per Filippo Mosca, anche Filippo alla sua prima gara da esordiente.