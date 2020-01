Ginnastica Biella, Eleonora Ghione sul podio a Torino

Secondo appuntamento per la Ginnastica Biella a Torino, nella giornata di oggi domenica 26 gennaio. Questa volta per il Campionato Gold Junior, regionale, è scesa in campo Eleonora Ghione, classe 2006, accompagnata dalle allenatrici Irina Sitnikova e Beatrice Ghione. L'atleta, nonostante alcune imperfezioni, non ha deluso le aspettative, ottenendo un ottimo 2° posto Allaround in concorso generale. In specialità per attrezzo, ha brillato sulla Trave e al Corpo Libero conquistando il primo posto e un secondo posto al Volteggio. A Eleonora vanno i complimenti della neo società. La seconda prova si terrà tra 30 giorni.