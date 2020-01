Botalla Formaggi TeamVolley torna alla vittoria sul Campo di Lasalliano

Boccata d’ossigeno per il Botalla Formaggi TeamVolley. Nella tredicesima e ultima giornata d’andata del campionato di serie D le giovani biancoblù strappano la seconda vittoria stagionale in trasferta, superando per 1-3 il Lasalliano Torino (19-25, 29-27, 20-25, 15-25).

Coach Busancano si affida all’inizio a Lisa Fornasier in palleggio, con opposta Caratti, centrali Gaia Fornasier e Perucca, attaccanti Levis e Silvestrini, libero Ippolito in difesa e Fantini in ricezione. L'avvio di match è di marca Teamvolley che dalla linea dei nove metri mette in difficoltà le padrone di casa riuscendo a costruire e mantenere qualche punto di vantaggio fino al 25-19. Seconda frazione sulla falsa riga della prima, ma salgono gli errori in casa biancoblu, Lasalliano resta sempre in partita anche se sotto di qualche punto. Black-out Botalla sul finire, avanti 22-19 si vedono impattare sul 24 pari dalle torinesi che poi lottano punto a punto ed hanno la meglio chiudendo 29-27.

Il TeamVolley subisce il colpo e nel terzo set affronta il momento più difficile con Lasalliano che arriva in vantaggio 16-12 prima del time-out da cui le biancoblù riprendono con ordine e pazienza a macinare gioco, impattare sul 18 pari e poi premere sull'acceleratore e chiudere 25-20.

Le padrone di casa calano nella quarta frazione mentre Botalla mantiene alta la concentrazione, crea un buon margine di punti e chiude 25-15 potendo festeggiare la sofferta vittoria, che mantiene ad una partita di distanza la rincorsa alla zona salvezza.

Ora dopo la sosta di campionato si riprenderà in trasferta a Settimo Torinese contro la Lilliput attuale seconda forza del campionato.

LASALLIANO - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 19-25, 29-27, 20-25, 15-25

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 3, Lorenzon 0, Silvestrini 19, Caratti 7, Levis 18, Bognetti B. n.e, Biasin n.e, Perucca 0, Fornasier G. 12, Biasin C. n.e, Ippolito (L), Fantini (L), Rastello 1. All. Busancano.