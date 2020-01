Basket femminile, BFB Under 13 supera agevolmente Bra

La partita di sabato ai Salesiani non sarà ricordata per l'eclatante risultato di 87 a 41, ma per le numerose prime volte.

Partita già sulla carta ampiamente abbordabile, pareva già vinta prima di iniziare essendo le avversarie arrivate a Biella nel numero minimo sindacale di cinque.

Partenza con il quintetto tipo e dopo i primi dieci minuti la vittoria era già in ghiaccio. Coach Antona ne ha approfittato per dare spazio a chi ha avuto meno spazio e alle due under 13 che si era portato in panchina.

Gaia D'Amico e Chiara Antonello, ragazze che solo da pochissimo giocano a basket, hanno avuto tanti minuti. Se la prima già aveva ''bagnato'' le sue prestazioni segnando, Antonello ha rotto gli indugi. Con precisione chirurgica, dalla distanza, ha bucato la retina per ben quattro volte.

Primi punti anche per Giulia De Luca, l'under 13 che già aveva esordito nella categoria superiore. E un'altra prima volta: Aurora Pillepich, 13 anni appena compiuti, ha esordito in under 16, senza canestri, ma sfoderando un'ottima prova tutta grinta, velocità e cuore.

Le ragazze meno esperte hanno concluso la partita tutte assieme sul parquet, dimostrando di saper ben tenere il campo grazie ad una continua e costante crescita.

L'under 16 di coach Antona conferma la posizione in classifica rimanendo a ridosso della zona qualificazione. Si conferma inoltre la seconda squadra più prolifera del campionato, dopo la capolista, con una media di 63 punti a partita..