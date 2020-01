Miglior partita dell'anno per SPB, ma non basta. coach Barazzotto:"Ci meritavamo di vincere".

Un vero peccato il 3-2 della Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese, in campo ieri sera a Cuneo contro la Bam Mercatò Cuneo. "Peccato perchè questa volta ci meritavamo davvero la vittoria - spiega il coach Federico Barazzotto -. Primi 3 set impeccabili. la partita migliore dell'anno". Pochi errori per il team di SPB ma i giovanissimi di Cuneo hanno sbagliato ancora meno.

I ragazzi di Barazzotto hanno tenuto fino alla fine del 4° set, poi la tensione o la stanchezza hanno avuto la meglio. I tanti cambi di Cuneo hanno dato i frutti sperati: vincono il 4° set e il tie break e si portano a casa la partita.

"Non posso che fare i complimenti a Cuneo - ammette Barazzotto -. Sono dei 2002 e 2003 fortissimi che hanno dato prova della loro potenza. Per quanto riguarda la mia squadra non ho nulla da dire: sono stati perfetti. Hanno risposto bene fin da subito, forse non ci hanno creduto fino in fondo e mollato un poco al termine del 4° set".

Partita sentita per il gruppo di Biella, con Ricino che ha giocato nonostante l'infortunio alla caviglia di giovedì scorso.

Bam Mercatò Cuneo - Ilario Ormezzano Sai SPB 3 - 2

Parziali: 25/23; 22/25; 14/25; 25/22; 15/9

Frison 8, Gallo 10, Ricino 12, Guala 24, Marchiodi 8, Silvestrini 5, Vicario L. 0. Da panchina: Brusasca, Rastello, Bagnasco, Perinetti NE. All: Federico Barazzotto.