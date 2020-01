Gaglianico non passa contro Ser Santena, la partita in casa Gilber si chiude 3 - 1 FOTOGALLERY

“Ho visto dei miglioramenti ma non sono bastati per giocarcela fino alla fine. Sono soddisfatto del gioco ma si poteva, e doveva, giocare fino alla fine”. Il coach Stefano Toniolo guarda al bicchiere mezzo pieno, all’indomani della sconfitta casalinga della Gilber Gaglianico contro il Ser Santena: una gara di tre atti terminata col punteggio di 3 a 1 favore degli ospiti. Dopo un primo set targato Santena, le biellesi sono state brave ad arginare la manovra d’attacco avversaria aggiudicandosi il set. “Abbiamo compiuto alcune rotazioni e lottando punto su punto siamo riusciti a portare a casa il set – analizza Toniolo – e a esprimere un buon gioco. Ma non basta. Dobbiamo dare più continuità e osare di più, come nel terzo set dove non siamo riusciti ad avere coraggio nei punti importanti. La strada è quella giusta ma dobbiamo fare meglio sotto l’aspetto dell’atteggiamento”.