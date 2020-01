Bonprix Team Volley chiude il girone d'andata con l'undicesima vittoria

La Bonprix TeamVolley chiude il girone d’andata del campionato di serie C con l’ennesima vittoria: l’undicesima (la quinta in trasferta). Non c’era modo migliore per arrivare al giro di boa e rafforzare la seconda posizione, allungando a più sei sulla coppia al quarto posto.

A Vercelli, in casa della Mokaor, le Biancoblù si sono imposte per 3-0 (parziali a 22, 22 e 23). In quella che a lungo è stata la sua ‘casa’ coach Fabrizio Preziosa schiera Biassoli in palleggio con opposta Zatta; Gualinetti e Peracino in banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma. La sfida è stata equilibrata nelle parti iniziali di ogni set, con le ospiti brave ad allungare (13-16 nel primo, 11-16 nel secondo) per poi difendere nelle fasi conclusive i tentativi di rientro delle bicciolane. La terza frazione è stata ancora più combattuta, con la Mokaor capace di salire 21-20, ma Gualinetti e compagne non hanno avuti cali, portandosi a casa in meno di un’ora e mezza una preziosa vittoria.

MOKAOR VERCELLI - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 22-25, 22-25, 23-25

Tabellino Bonprix TeamVolley: Biassoli 1, Gualinetti 12, Barbonaglia 9, Loro Piana 0, Balzano n.e, Gaito 11, Peracino 13, Zatta 14, Daffara n.e, Fabbro 1, Cimma L1, Perissinotto n.e. All. Preziosa.

Coach Preziosa: "Una vittoria importante e molto difficile. Fisicamente le ragazze hanno sentito le ultime partite e ora la sosta arriva al momento giusto per tirare un po’ il fiato e ricaricare le batterie. Abbiamo disputato una gara mentalmente solida, contro un avversario subito pronto a rientrare, anche se è mancato loro lo scatto per riuscire a farci male. Conoscevo molto bene l’ambiente, molte di quelle ragazze le ho cresciute, per cui ci tenevano in modo particolare. Le abbiamo un po’ tagliate fuori dalla zona play off e ci siamo messi in buona posizione per il girone di ritorno. Una buona partita di squadra, ora dobbiamo ritrovare un po’ di brillantezza: darò loro qualche giorno di stop per riposare un po’ in vista della ripresa sul campo di Venaria".