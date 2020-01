Suono di neve, concerto accordato a 432Hz all'Auditorium di Gaglianico

Arriva "Suono di neve" all'Auditorium di Gaglianico in via XX settembre, venerdì 31 gennaio alle 21. Un concerto acustico a 432hz per pianoforte. Ad esibirsi sarà Emiliano Toso, accompagnato dal violoncello di Lorena Borsetti, chitarra di Nicola Boschetti e violino di Dario Retegno. Tutti strumenti accordati a 432 Hz.

Un evento dedicato e ispirato ai bambini e a tutti gli adulti che si meravigliano di fronte al miracolo della vita, al suono silenzioso della neve, per scoprire le nostre emozioni più intime e lasciarle brillare proprio come solo la neve sa fare.

Prevendita biglietti su: www.emilianotoso.com. Posti limitati