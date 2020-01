Secondo appuntamento di "Musica e Medicina" con il Dr. Francesco Andreoli e i Guitalian Quartet

Appuntamento con “Musica! Elisir per il benessere”.

Dopo lo strepitoso successo e il tutto esaurito del concerto inaugurale della rassegna "Musica e Medicina" di domenica 19 gennaio con la bravura e l'ironia della Banda Osiris, domenica 26 gennaio arriva il secondo appuntamento di Musica e Medicina al Centro Congressi Agorà Palace.

Inizierà con la conferenza del Dr.Francesco Andreoli che metterà a confronto il benessere procurato da una sana alimentazione con il benessere attivato dalla Musica in compagnia del Guitalian Quartet di Roma che si presenta con un programma vario, suggestivo e di raro ascolto perla inconsueta formazione strumentale e la conseguente resa di impasti sonori e ritmici insolita e curiosa.

Il tema è Musica e Cibo: arti in perfetta armonia. Alle 16.30 prima conferenza-concerto “Il cibo è vita, la vita è vibrazione, è musica”. Relatore Dr Francesco Andreoli, Medico PNEI del Fondo Edo Tempia

Francesco Andreoli

"Durante i miei studi accademici (Università di Medicina e Chirurgia e specializzazione in Chirurgia Generale) ho avuto modo di studiare il corpo umano nella sua qualità più meccanica. Quest’esperienza mi ha permesso di toccare con mano la parte materica dell’uomo e di rendermi conto che non è sufficiente a spiegare come funzioniamo. Così mi sono avvicinato alla PNEI (Psico Neuro Endocrino Immunologia) per apprendere come i diversi sistemi interagiscono a formare un unico network che lavora in maniera sinergica: il rapporto con l’ambiente esterno diventa un aspetto centrale nella salute di ognuno. L’alimentazione, in particolare, è una delle attività quotidiane che modifica il funzionamento di tutto il sistema uomo. In questo campo ho avuto la fortuna di poter apprendere e collaborare con il Prof. Berrino che mi ha indicato la via per una corretta alimentazione basata su alimenti vegetali e poco elaborati. Queste nozioni erano già note da molto tempo ai medici cinesi, che da sempre non tralasciano di adeguare la dieta allo stato di salute dei loro pazienti, ecco perché mi sono avvicinato anche a questa disciplina presso la scuola TAO.

Nella mia pratica clinica mi occupo principalmente di Oncologia e di altre patologie cronico-degenerative ed infiammatorie da un punto di vista alimentare con un occhio sempre attento allo stile di vita in generale (attività fisica, riposo, stress, serenità). Collaboro con il Fondo Edo Tempia a Biella, con l’istituto di medicina biologica IMBIO e l’associazione Siloku a Milano, con il CMO a Firenze".

Alle 17 sarà il momento di Guitalian Quartetin “Raffigurazione delle cose invisibili”. Guido Fichtner, Claudio Marcotulli,Stefano Palamidessi, Adriano Walter Rullo chitarre.

Gioacchino Rossini. Ouverture dal “Barbiere di Siviglia” ** (arr. per 4 chitarre del Guitalian Quartet).

M.Schiavone. Quartetto N°5 * (Omaggio a Leonardo Da Vinci).

Giovanni Sollima. Il Bestiario di Leonardo (Omaggio a Leonardo Da Vinci)Lumerpa – Alep - Ceraste e Taranta – Macli - Anphesibene.

George Bizet. Carmen Suite **Toreadors – Habanera – Seguidilla – Aragonese - Entr’acte - Gipsy dance.

Leo Brouwer. Paesaggio cubano con pioggia.

E.Martin - Hasta Alicia Baila.

* Dedicato al Guitalian Quartet

** Arrangiamento per 4 chitarre del Guitalian Quartet

Il programma di musiche che ci viene offerto dal Guitalian Quartet è un particolare connubio di espressività condito da suoni carezzevoli, e pirotecnici confronti fra le quattro chitarre. Esso spazia da arrangiamenti di opere che non hanno bisogno di presentazione come l’Ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e la “Carmen Suite” di George Bizet, che mettono in evidenza la versatilità e la capacità della formazione a realizzare pagine sinfoniche molto complesse rendendo perfettamente la bellezza dell’opera, a brani originali per la formazione.

Primo fra questi il“Quartetto N°5” del compositore Mauro Schiavone, ispirato allo studio dei moti di Leonardo Da Vinci; utilizzando un linguaggio minimalista, il compositore riesce a descivere il turbinìo dei moti realizzando una sorta di “moto perpetuo” interrotto da una parte centrale “sognante” con l’intento di evocare nell’ascoltatore la fluidità degli incessanti eventi naturali.

Anche il compositore Giovanni Sollima, nel suo “Il Bestiario di Leonardo” rende un omaggio al genio toscano ispirandosi al“Bestiario”, una raccolta di scritti nella quale Leonardo descrive animali più o meno fantastici,realizzando una Suite di brani servendosi di vari linguaggi musicali passando dal pop alla new age al rock.

Il brano del cubano Leo Brouwer “Paesaggio cubano con pioggia” è decisamente il brano più descrittivo del programma; qui infatti il compositore descrive musicalmente l’arrivo, il fragore dei fulmini, lo scroscio violento della pioggia e il ritorno al sereno, di un generico temporale caraibico.

Conclude il programma “Hasta Alicia Baila” del cubano Eduardo Martin nel quale lechitarre, imitando le tipiche percussioni cubane “Batà” danno vita ad una danza travolgente ed esaltante.

ll Guitalian Quartet

Fondato nel 2006, è composto da solisti affermatisi nei più importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali per chitarra che, nelle rispettive attività, hanno effettuato registrazioni per importanti etichette discografiche quali Dynamic, Opera Tres, Antes Concerto, Phoenix Classics, Tactus, Brilliant Classics, Nuova Era, Niccolò. Hanno effettuato moltissime registrazioni televisive e radiofoniche per le principali emittenti italiane ed estere; il primo CD del quartetto,intitolato “Guitalian Quartet Live”, ha riscosso entusiastici favori di pubblico e critica. Si sono esibiti con successo nelle più prestigiose sedi concertistiche del mondo: dalla Salle Cortot di Parigi alla Triphony Hall di Tokyo, dalla Roy Thompson Hall di Toronto al Teatro Coliseo di Buenos Aires, dal Bath Festival in Inghilterra al Festival dei Due Mondi di Spoleto in Italia.

Il quartetto, molto attento alle nuove frontiere musicali, è stato dedicatario ed esecutore in prima assoluta di opere di alcuni fra i più rilevanti compositori italiani quali Paolo Arcà, Giovanni Sollima, Fabrizio de RossiRe, Carmelo Nicotra, Mauro Schiavone,Nicola Jappelli, Giorgio Spriano, e Francesco Pennisi: da questo approfondimento sulla scena contemporanea in Italia è scaturito il secondo CD, intitolato “Contemporary Italian Music for Guitar Quartet” pubblicato dall’etichetta Newyorkese Bridge Record e accolto con enorme favore dalla critica specializzata. Dopo la prematura scomparsa di Maurizio Norrito, fondatore e componente del Guitalian Quartet, Adriano Walter Rullo, suo grande amico, è entrato a far parte del quartetto. All’attività concertistica affiancano quella didattica con Masterclass e la docenza in Conservatori italiani.

