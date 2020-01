“Per non dimenticare”. Domani, lunedì 27 gennaio alle 21 al Teatro polivalente comunale di Sandigliano verrà proiettato il documentario “Memoria” per testimoniare la persecuzione nazista in Europa.

L'incontro è condotto da Marta Nicolo, vice direttrice dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Biella, Vercelli e Valsesia.

Consigliata la prenotazione ai numeri: Benedetta 349.6850773 – Cristina 328.4160887.